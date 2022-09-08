Bakan Vedat Bilgin 'tek formül var' dedi! Tek formülde detaylar belli oldu milyonların beklediği EYT düzenlemesi

1-PRİM ÖNEM KAZANIYOR

Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor. Teknik çalışmada ayrıca primin de en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üzerinde duruluyor. Bu noktada çok daha fazla prim günü olan sigortalılar da var. Bunlar açısından da bir avantaj oluşturulması gündemde. Burada da kadınlar için 7.200 gün erkekler için 9.000 gün masada bulunuyor.EYT yasasından yararlanmak için 9 bin gün ya da 7 bin 200 gün istenmeyecek ama bu kadar günü olanlar için bir avantaj oluşturulabilecek.