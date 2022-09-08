Bakan Vedat Bilgin 'tek formül var' dedi! Tek formülde detaylar belli oldu milyonların beklediği EYT düzenlemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının Aralık gibi biteceğini ve tek model üzerindeki teknik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki bu modelde neler var? İşte milyonların beklediği EYT düzenlemesi...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" demişti. Peki bu teknik çalışmalarda öne çıkan başlıklar neler? Sabah'tan Faruk Erdem teknik çalışma sırasında 6 başlıkta değerlendirme yapıldığını söyledi ve şunları kaydetti:
1-PRİM ÖNEM KAZANIYOR
Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor. Teknik çalışmada ayrıca primin de en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üzerinde duruluyor. Bu noktada çok daha fazla prim günü olan sigortalılar da var. Bunlar açısından da bir avantaj oluşturulması gündemde. Burada da kadınlar için 7.200 gün erkekler için 9.000 gün masada bulunuyor.EYT yasasından yararlanmak için 9 bin gün ya da 7 bin 200 gün istenmeyecek ama bu kadar günü olanlar için bir avantaj oluşturulabilecek.
2- SÜREYE BAKILIYOR
Teknik çalışmada bakılan bir diğer konu ise sigortalı olarak bekleme süreleri. Kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yıllık bekleme süreleri de var. Bu durumda yasadan yararlanacak kadınların 20 yılı erkeklerin ise 25 yılı doldurmaları gerekiyor. Buna göre kadınlar açısından 20 yıllık süre dolmuş durumda. Ancak erkekler için 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar 25 yılı doldurdular. Daha sonra sigortalı olanlar için 2023 ve 2024 yılının gelmesi gerekiyor.
Böylece yasa bugün çıktığında 6 Eylül 1997 öncesinde sigortalı olan erkekler için süre dolmuş olacak. Ancak süre şartını daha sonra tamamlayacaklar için bir kademeli geçiş de söz konusu olabilecek. Burada süre çalışılan yıl olarak değil ilk sigorta olunan tarihten sonra bu güne kadar geçen zaman olarak belirleniyor. Bu yüzden kadınların 20 erkeklerin 25 yıl çalışmaları gerekmiyor.