Bakan Varank co-pilotluk yaptı! TOGG'dan drift şov: Dumandan göz gözü görmedi!

"Gençlerin sesini duyduk"

Bursa’daki gençlerle sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Varank, “Modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki; ‘Biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara da uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz.’ Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir belediye başkanımızla birlikte Yunuseli Havalimanını onların kullanımına açtık. Bundan sonra ayda iki kez genç kardeşlerimiz buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyebilecekler. Burada gönüllerince vakit geçirebilecekler.” dedi.