Bakan Tekin'den çok tartışılan konu hakkında açıklama! Son noktayı koydu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Öğretmenler ve öğrenciler bu açıklamayı merakla bekliyordu. İşte detayları...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarını değerlendirerek muhalefetin eğitim politikalarına yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Türkiye'nin eğitim alanındaki performansının diğer OECD ülkelerinde yaşanan öğrenme kaybıyla açıklanmasına karşı çıkan Tekin, ülkenin son yıllarda karşı karşıya kaldığı salgın, savaş ve göç gibi sorunlara dikkat çekti.
"BU BAŞARIYI ELEŞTİREN MUHALEFETİN DİLİNDEN RAHATSIZIM"
PISA sonuçlarında Türkiye'nin kaydettiği ilerlemenin diğer OECD ülkelerindeki pandemi kaynaklı öğrenme kaybından kaynaklandığı yönündeki eleştirileri değerlendiren Tekin, salgının yalnızca OECD ülkelerini etkilemediğini, Türkiye'nin de aynı süreçten geçtiğini vurguladı.
Türkiye'nin son beş yılda birçok krizle karşı karşıya kaldığını belirten Tekin, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki diğer çatışmaların ekonomi ve eğitim sistemi üzerinde etkileri olduğunu ifade etti.
Yaklaşık 1 milyon Suriyeli öğrencinin Türkiye'nin eğitim sistemine dahil edildiğini söyleyen Tekin, diğer OECD ülkelerinin Türkiye ile benzer koşullarda bulunmadığını savundu.
Tekin, çevre ülkelerde yaşanan savaşların yalnızca ekonomiyi değil, eğitim sistemini ve gündelik yaşamı da etkilediğini belirterek Türkiye'nin PISA performansının bu koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
OKULA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN VELİLERİNE 9 SAATLİK EĞİTİM
Ailelerin eğitim sürecine katılımının öğrencilerin başarısı açısından önemli olduğunu belirten Tekin, bu yıl ebeveynlerin okula uyum sürecindeki etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir uygulamaya geçtiklerini açıkladı.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayan öğrencilerin velileri için uyum haftasında 9 saatlik ebeveyn eğitiminin zorunlu hale getirildiğini belirten Tekin, aile katılımını artırmaya yönelik çalışmaların üç yıldır sürdürüldüğünü söyledi.
Tekin, PISA toplantısında da ailelerin eğitim sürecine katılımının artırılmasının önerildiğini belirterek Türkiye'nin bu konuda daha önce adım attığını ifade etti.
OKULLARDA CEP TELEFONU KULLANIMINA KISITLAMA
PISA sonuçlarını iyileştirmeye yönelik öneriler arasında cep telefonu kullanımının sınırlandırılmasının da bulunduğunu aktaran Tekin, Türkiye'nin bu konuda öncü ülkelerden biri olduğunu savundu.
Öğrencilerin cep telefonlarını dersliklere sokmasını engellemeye yönelik tedbirler aldıklarını belirten Tekin, telefon kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve eğitim süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.
Tekin, bu yıl öğretmenlerin de ders sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıldığını açıkladı.
ÖĞRETMENLERİN KIYAFETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
Öğretmenlerin kılık kıyafetlerine ilişkin uygulamalara da değinen Tekin, resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin devlet memuru statüsünde olduğunu ve kamu personeline yönelik kılık kıyafet yönetmeliğine uymakla yükümlü bulunduğunu hatırlattı.
Velilerden öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin şikâyetler aldıklarını belirten Tekin, bazı okullarda öğretmenlerle öğrencilerin kıyafetlerinden ayırt edilemediğini ifade etti. Öğretmenlerin tercih ettiği bazı tişörtlerde yer alan yazı ve sembollerin de tartışmalara neden olduğunu söyledi.
Tekin, öğretmenlerin rahatlığını da gözeterek önlük uygulamasını tercih ettiklerini belirterek geçmiş yıllarda öğretmenlere önlük hediye ettiklerini ve kıyafet konusunda daha önce de uyarılarda bulunduklarını hatırlattı.
Önlük kullanımının okullarda başladığını ifade eden Tekin, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek uygulamanın gerekçelerini anlattığını belirtti.