Bakan Tekin'den çok tartışılan konu hakkında açıklama! Son noktayı koydu

"BU BAŞARIYI ELEŞTİREN MUHALEFETİN DİLİNDEN RAHATSIZIM"

PISA sonuçlarında Türkiye'nin kaydettiği ilerlemenin diğer OECD ülkelerindeki pandemi kaynaklı öğrenme kaybından kaynaklandığı yönündeki eleştirileri değerlendiren Tekin, salgının yalnızca OECD ülkelerini etkilemediğini, Türkiye'nin de aynı süreçten geçtiğini vurguladı.

Türkiye'nin son beş yılda birçok krizle karşı karşıya kaldığını belirten Tekin, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki diğer çatışmaların ekonomi ve eğitim sistemi üzerinde etkileri olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 1 milyon Suriyeli öğrencinin Türkiye'nin eğitim sistemine dahil edildiğini söyleyen Tekin, diğer OECD ülkelerinin Türkiye ile benzer koşullarda bulunmadığını savundu.

Tekin, çevre ülkelerde yaşanan savaşların yalnızca ekonomiyi değil, eğitim sistemini ve gündelik yaşamı da etkilediğini belirterek Türkiye'nin PISA performansının bu koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.