Bakan söz vermişti! Viranşehir'de tenis kortu 1 buçuk ayda tamamlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere verdiği tesis kortu sözü gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir lçesi Sarıbal mahallesi sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleden dışarı çıkamayınca sosyal faaliyet arayışına girdi.
Genç nüfusunun yoğun olduğu mahallede sportif faaliyetler yapmak için yer bulamayan mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş arazinin çukur olan bölümlerini toprakla doldurup ardından kireçle voleybol çizgisi çizdi.
İki demir direğe ise file bağlandı ve mahalle sakinleri voleybol oynamaya başladı. Yöresel kıyafetleri ile sahaya giren vatandaşlar, öğretmen Yusuf Avcıbaşı'nın verdiği eğitimler sayesinde tenis oynamayı öğrendi. Daha sonra vatandaşlar, yöresel kıyafetlerle tenis oynarken çekilen fotoğraf ve videolarıyla gündeme geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıbal Mahallesi'ne halı saha ve tenis kortu yapılması için talimat verdi.