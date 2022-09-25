Bakan Soylu’ya Suruç’ta sevgi seli: Zılgıtlarla karşılandı, yarış atı hediye edildi!

Bakan Soylu, katıldığı Nar Festivali'nde en iyi yarış atı ile en büyük nar yetiştiriciliği yarışmasında jüri oldu. Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara Bakan Soylu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül verdi.