Bakan Soylu sel felaketin vurduğu Rize'de inceleme yaptı! Acı bilançoyu açıkladı

'12 köye ile ulaşım yok ancak irtibat halindeyiz'

Bakan soylu, iki gün bölgede yağışın etkili olduğunu ifade ederek, "İkizdere’de yoğun bir yağış oldu. Saat 16.00 sularından itibaren bu bölgede Çayeli ve Madenli bölgesinde oldu. Ciddi bir toprak yığını ve merkezde tıkanıklıklar var. Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz. İnşallah yolları kapanan o köylere de ulaşma noktasında tüm ekipler, ciddi çalışmalar yapılıyor. Sabah saatlerde hasarın ne ölçüde olacağını da göreceğiz." diye konuştu.