Bakan Soylu sel felaketin vurduğu Rize'de inceleme yaptı! Acı bilançoyu açıkladı
Çok şiddetli sağanak nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı dün gece bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak Madenli beldesinde hasar gören alanda incelemede bulundu. Bakan Soylu felaketle ilgili son rakamları paylaştı. Öte yandan az önce bölgeden bir kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisi geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize’nin Çayeli ilçesinde iki gün içerisinde meydana gelen sel ve heyelanlarda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin kayıp olarak arandığı ve 11 yaralı bulunduğunu açıkladı. 12 köy ile ulaşımın sağlanamadığını ancak irtibat halinde olunduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Ciddi bir toprak yığını ve merkezde tıkanıklıklar var. Sabah saatlerinde hasarın ne ölçüde olacağını da göreceğiz." dedi.
Soylu beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte selden etkilenen Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu.
Madenli beldesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 12 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti. Artvin’de Yusufeli Baraj şantiyelerinde ciddi bir afetle karşı karşıya kalındığını kaydeden Bakan soylu, "Orada dün (Pazar) bir kaybımız vardı, bugün (Pazartesi) de 3 kaybımız var. Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz. Toplam 11 yaralımız ve 1 kaybımız var." dedi.
'12 köye ile ulaşım yok ancak irtibat halindeyiz'
Bakan soylu, iki gün bölgede yağışın etkili olduğunu ifade ederek, "İkizdere’de yoğun bir yağış oldu. Saat 16.00 sularından itibaren bu bölgede Çayeli ve Madenli bölgesinde oldu. Ciddi bir toprak yığını ve merkezde tıkanıklıklar var. Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz. İnşallah yolları kapanan o köylere de ulaşma noktasında tüm ekipler, ciddi çalışmalar yapılıyor. Sabah saatlerde hasarın ne ölçüde olacağını da göreceğiz." diye konuştu.