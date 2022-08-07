Bakan Soylu er meydanında! “Hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır”

Burada medeniyetin iki kolunun buluştuğundan bahseden Soylu, "Bir taraftan kültürümüzü, inancımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, bize tevarüs eden ahlakımızı zayıflatmaya çalışanlara karşı hem medeniyetimize, geçmişimize ve tarihimize sahip çıkıyoruz hem de geleceğimize büyük bir miras bırakıyoruz." ifadesini kullandı.