Bakan Soylu er meydanında! “Hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır”
BOLU'nun Gerede ilçesinde 71. Esentepe yağlı Güreşleri’ni izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Allah şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.
Bolu’nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Esentepe Yağlı Güreşleri’nin 71’incisi düzenlendi. Güreşlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılan 71. Esentepe yağlı Güreşleri ve 2. Ramazan Dede Anma Etkinliklerinde konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.
Burada medeniyetin iki kolunun buluştuğundan bahseden Soylu, "Bir taraftan kültürümüzü, inancımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, bize tevarüs eden ahlakımızı zayıflatmaya çalışanlara karşı hem medeniyetimize, geçmişimize ve tarihimize sahip çıkıyoruz hem de geleceğimize büyük bir miras bırakıyoruz." ifadesini kullandı.
Güreşin, Türk kültüründe ve medeniyetinde sadece bu tür etkinliklerin bir nüvesi olmadığına işaret eden Soylu şöyle devam etti: