Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Soylu, "Elbette diğer araçlarla da yolculuk ederken emniyet kemerini bağlamak araçtaki en önemli güvenlik tedbiridir. Bir taraftan araç takip mesafelerine çok dikkat etmek gerekir. Yine aynı zamanda trafikteki en önemli tedbirlerinden birisi yasal hız limitlerine uymaktır." diye konuştu.