Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amasya’nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine katıldı.
Bakan Soylu, seyahat eden vatandaşlara "Hayırlı yolculuklar" diledi. Trafik denetimlerini bizzat kendi yapan Bakan Soylu, sürücülere "Hayırlı bayramlar" diledi.
Denetimler sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, "Bayram tedbirlerimizi tüm teşkilatlarımızla birlikte mümkün olduğu ölçüde en iyi noktaya taşımaya çalışıyoruz. Özellikle otobüsle seyahat eden vatandaşlarımıza ricamız, lütfen otobüslerde otururken emniyet kemerlerinizi bağlayınız, en önemli güvenlik tedbirlerinden bir tanesi budur." dedi.
Soylu, "Elbette diğer araçlarla da yolculuk ederken emniyet kemerini bağlamak araçtaki en önemli güvenlik tedbiridir. Bir taraftan araç takip mesafelerine çok dikkat etmek gerekir. Yine aynı zamanda trafikteki en önemli tedbirlerinden birisi yasal hız limitlerine uymaktır." diye konuştu.
Tüm bayram boyunca mesaisini ortaya koyacak tüm trafik birimlerimize buradan teşekkür ediyorum ve biran olsun dikkatten ayrılmamalarını söyleyen Soylu şöyle devam etti: