Bakan Selçuk’tan bayramda huzurevi ziyareti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Üsküdar'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi'ni ziyaret etti.
Bakan Selçuk, Prof. Dr. F.Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.
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Yaşlıların ellerini öperek bayramını kutlayan Bakan Selçuk, yaşlılara çiçek ile içerisinde havlu, tülbent ve patik bulunan küçük hediyeler takdim etti.
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Selçuk'un gelmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren huzurevi sakinleri de Bakan'ın bayramını kutladı.
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Huzurevi çalışanlarının da bayramını tebrik eden Selçuk, yaşlılarla çay içerek muhabbet etti.
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