Bakan Pakdemirli: Tüm orman yangınları kontrol altında

Bu yıl yangınlarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmaya başlandığını hatırlatan Bekir Pakdemirli, "Son haftada 62 yangının tespiti konusunda İHA'lardan faydalandık. Deneme olarak başladığımız İHA'lardan ciddi ve güzel neticeler aldık, almaya da devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.