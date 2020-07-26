Bakan Pakdemirli: Tüm orman yangınları kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Elazığ, Kütahya ve Çanakkale'de toplam 12 yerde yangınlarla mücadele edildiğini ve tüm yangınların şu saat itibarıyla kontrol altında olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan inceledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Orman teşkilatının bugün 6 ziraat yangınına müdahale ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Isparta'da 1, İzmir'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Kastamonu'da 1, Elazığ'da 2, Kütahya'da 1, Çanakkale'de 5 olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi" ifadesini kullandı.
Pakdemirli, son 1 haftada 136 orman yangınına ve 128 kırsal yangına müdahale ettiklerini bildirdi.
Bu yıl yangınlarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmaya başlandığını hatırlatan Bekir Pakdemirli, "Son haftada 62 yangının tespiti konusunda İHA'lardan faydalandık. Deneme olarak başladığımız İHA'lardan ciddi ve güzel neticeler aldık, almaya da devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.