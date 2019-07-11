Bakan Pakdemirli talimat verdi! 81 ilde eş zamanlı yapıldı

Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 81 il merkezindeki eğlence mekanlarına baskınlar düzenlenerek incelemeler yapıldı.Küresel Balıkçılık ve Deniz Mahsulleri Fuarı dolayısıyla Rusya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'da düzenlenen operasyon öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı.