Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık

"TÜRKİYE'DE BİZE HİZMET VERECEK BİR UÇAK FİLOSU BULUNMUYOR"

Pakdemirli yangını söndürmede uçakların kullanılmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt vererek, "Uçak kullanılır mı helikopter kullanılır mı konularının konuşulduğunu görüyoruz. Geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak 4 ton, helikopter 2.5 ton su alıyor. Ancak uçakların yangını hedef almaları daha zor. Yani helikopterlerin yangında doğru hedefe doğru miktarı atmakla ilgili artısı var. Helikopterler göletlerden su çekebiliyorlar ama uçağın deniz yoluna ihtiyacı var 2.2 km'lik.