Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki orman yangınına dair, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık." dedi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir" diyen Pakdemirli "Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek" diye konuştu.
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Pakdemirli yangını söndürmede uçakların kullanılmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt vererek, "Uçak kullanılır mı helikopter kullanılır mı konularının konuşulduğunu görüyoruz. Geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak 4 ton, helikopter 2.5 ton su alıyor. Ancak uçakların yangını hedef almaları daha zor. Yani helikopterlerin yangında doğru hedefe doğru miktarı atmakla ilgili artısı var. Helikopterler göletlerden su çekebiliyorlar ama uçağın deniz yoluna ihtiyacı var 2.2 km'lik.