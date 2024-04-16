Bakan Özhaseki tedbirinizi şimdiden alın dedi uyardı! Kavrulacağız
Vatandaşlar baharı beklerken yaz erken geliyor. Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Afrika sıcaklarının etkisiyle çarşamba günü birçok ilde 30 ve üstü derecelerde sıcaklıklar görülecek. Hafta boyunca devam edecek sıcaklık nedeniyle Bakan Özhaseki de vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Yaz bu sene erken geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftalık hava tahminini duyurdu. Bu hafta hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise sağanak yağış yurdun Batı bölgelerinde etkisini gösterecek.
Yapılan açıklamada "Haftalık Hava Tahmini (14- 20 Nisan 2024); Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başında yükselmeye devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.
"Hem Afrika sıcak hava dalgası hem de Afrika çöl tozları ülkemize doğru yola çıktı"
Hava Forum hesabından da Afrika sıcak hava dalgası için uyarı yapıldı. Paylaşımda "Hem Afrika sıcak hava dalgası hem de Afrika çöl tozları ülkemize doğru yola çıktı" denirken salı akşamı Türkiye'ye giriş yapacağı belirtildi.