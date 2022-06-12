Bakan Nureddin Nebati ile Fatma Şahin arasında güldüren isot polemiği

Bakan Nebati: “Bir biberimiz var ya”

Baharatçıdaki Urfa isotunu eliyle gösteren Başkan Fatma Şahin, Bakan’ın Şanlıurfalı olmasına atıf yaparak, “Bakanım bu sizin biz beceremeyiz” dedi. O sırada dükkanda alışveriş yapan müşterinin Şanlıurfalı olduğunu öğrenen Bakan Nebati, Urfa isotunu göstererek “Bak bir biberimiz var ya” ifadelerini kullandı.