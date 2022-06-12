Bakan Nureddin Nebati ile Fatma Şahin arasında güldüren isot polemiği
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Gaziantepp Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin arasındaki meşhur baharat isot hakkındaki konuşma güldürdü.
Gaziantep ziyareti sırasında bir baharatçıya giren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin arasında yaşanan gülümseten isot diyaloğu kameralara yansıdı.
Bakan Nebati’nin Urfa isotunu göstererek Başkan Şahin’e, “Yani el koymuyorsunuz değil mi?” diye sorması gülümsetti.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kent merkezindeki tarihi çarşılar bölgesinde esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyareti sırasında bir baharatçıya giren Bakan Nebati ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin arasında yaşanan diyalog gülümsetti.
Bakan Nebati: “Bir biberimiz var ya”
Baharatçıdaki Urfa isotunu eliyle gösteren Başkan Fatma Şahin, Bakan’ın Şanlıurfalı olmasına atıf yaparak, “Bakanım bu sizin biz beceremeyiz” dedi. O sırada dükkanda alışveriş yapan müşterinin Şanlıurfalı olduğunu öğrenen Bakan Nebati, Urfa isotunu göstererek “Bak bir biberimiz var ya” ifadelerini kullandı.