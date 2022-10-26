Bakan Nebati sinyali vermişti! BES'ten ayrılmayana büyük avantaj
BES’te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı. BES'teki katılımcıların sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenleme yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yıllık programda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenleme yapılacak. BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenleme yapılacak.
NTV'de yer alan habere göre ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak.
Paydaşların görüşleriyle taslak yönetmelik hazırlanacak. Katılımcılar, bankalar ve emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta yaptığı açıklamada yeni düzenleme sinyali vermişti. Nebati, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" açıklaması yapmıştı.