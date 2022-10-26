Bakan Nebati sinyali vermişti! BES'ten ayrılmayana büyük avantaj

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta yaptığı açıklamada yeni düzenleme sinyali vermişti. Nebati, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" açıklaması yapmıştı.