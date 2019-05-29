Bakan Mustafa Varank gençlerin Twitter’dan sahur davetini kırmadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından davet ettiği gençlerle sahurda buluştu. İki saat içerisinde Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bir kokoreççide toplanan gençler, Bakan Varank ile sohbet edip sorunlarını paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilginç bir etkinliğe imza attı. Sosyal medyayı etkin kullanmasıyla bilinen Varank, sahur vakti yaklaşırken kişisel Twitter hesabından köfte ve kokoreçi ile meşhur Atatürk Orman Çiftliği’ne kimlerin gelebileceğini sordu.
“Gençler! Atatürk Orman Çiftliği civarında bu gece bir sahur yapsak kimler gelir?” diyen Bakan Varank’ın çağrısı karşılıksız kalmadı.
Paylaşıma olumlu yanıtlar gecikmezken, “Babam o saatte yollamaz. Bir yol varsa gelmek isteriz ama..” cevabı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi Twitter hesabı devreye girdi.
Resmi hesaptan “Merhaba, telefon numaranızı DM üzerinden alabilir miyiz?” sorusu geldi. Mesajı yazan genç kızın babasından izin alınarak, sahur davetine katıldığı öğrenildi.