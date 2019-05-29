Bakan Mustafa Varank gençlerin Twitter’dan sahur davetini kırmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilginç bir etkinliğe imza attı. Sosyal medyayı etkin kullanmasıyla bilinen Varank, sahur vakti yaklaşırken kişisel Twitter hesabından köfte ve kokoreçi ile meşhur Atatürk Orman Çiftliği’ne kimlerin gelebileceğini sordu.