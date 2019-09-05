Bakan Murat Kurum Uzungöl'deki kaçak yapıları yıkacağız demişti! Harekete geçildi
Geçtiğimiz ay Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, imara uygun olmayan yapıların yıkımını yapacağız dediği Uzungöl'de harekete geçildi. Adeta bir tabiat harikası Uzungöl'deki 118 kaçak binanın sezonunun sona ermesiyle yıkımına başlanacak.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte başlanacak.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, misafirlerini çam ağaçları ile kaplı yeşil örtüsüyle karşılayan, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düsen kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşan heyelan bir set gölü olan Uzungöl, kaçak ve çarpık yapılaşmadan kurtuluyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl için harekete geçti. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan turizm merkezinde imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte başlanıyor.
Sezon bitiminin ardından yıkımların başlayacağı turizm merkezinde doğal güzellikler ön plana çıkartılacak. Yılda yaklaşık 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği Uzungöl’de kentsel dönüşümünün ardından trafik sorunu da ele alınacak.