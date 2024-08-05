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Bakan Murat Kurum talimat verdi, park için yürüyüş düzenleyen çocukların isteği gerçekleşti

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Bakan Murat Kurum talimat verdi, park için yürüyüş düzenleyen çocukların isteği gerçekleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Amasya'nın Yeşilöz Köyü'nde "Park isteriz" diyerek yürüyüş düzenleyen çocukların talebini yerine getirdi.

Bakan Murat Kurum talimat verdi, park için yürüyüş düzenleyen çocukların isteği gerçekleşti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yaz tatilinde aileleriyle Yeşilöz Köyü'ne gelen bir grup çocuk, köyde güvenle oynayabilecekleri bir park yapılması için ellerindeki pankartlar ile "Park isteriz" sloganı attı, yürüyüş düzenledi.

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Bakan Murat Kurum talimat verdi, park için yürüyüş düzenleyen çocukların isteği gerçekleşti

Bir köy sakininin bu yürüyüşü sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Bakanlık, çocukları sevindirmek için harekete geçti.

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Bakan Murat Kurum talimat verdi, park için yürüyüş düzenleyen çocukların isteği gerçekleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatının ardından köyde alan belirlendi, zemin hazırlandı, oyun grupları monte edildi.

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Bakan Murat Kurum talimat verdi, park için yürüyüş düzenleyen çocukların isteği gerçekleşti

Parkın yapım aşamasında her gün alana gelerek çalışmaları izleyen çocuklar, 5 gün içinde parklarına kavuştu.

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