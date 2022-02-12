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Bakan Murat Kurum talimat verdi 21 günde yapıldı! 'Yeniden doğmuş gibiyim' deyip teşekkür etti

Bakan Murat Kurum talimat verdi 21 günde yapıldı! 'Yeniden doğmuş gibiyim' deyip teşekkür etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla yangından 21 gün sonra 80 yaşındaki İbrahim Deniz yeni evine kavuştu.

Bakan Murat Kurum talimat verdi 21 günde yapıldı! 'Yeniden doğmuş gibiyim' deyip teşekkür etti

Karaöz Mahallesi'nde yangından zarar gören evlerinin sağlam kalan bir odasında yaşamaya başlayan 81 yaşındaki İbrahim Deniz ve 71 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'in durumunu, bölgede incelemeler yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dikkatini çekmişti.

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Bakan Murat Kurum talimat verdi 21 günde yapıldı! 'Yeniden doğmuş gibiyim' deyip teşekkür etti

 Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Deniz, 17 günde tamamlanan eve yaşlı çift 21. günde taşındı. Yöresel mimariye uygun olarak yapılan ev, yatağa bağımlı yaşayan Ayşe Deniz'in durumu da düşünülerek projelendirildi.

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Bakan Murat Kurum talimat verdi 21 günde yapıldı! 'Yeniden doğmuş gibiyim' deyip teşekkür etti

Yaşlı çift, yeni evlerinde mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürürken, İbrahim Deniz, bir adımda ulaştığı bahçesinde zaman geçiriyor. İbrahim Deniz, olay günü 2 kilometredeki yangının kısa sürede evlerinin etrafını sardığını kaydetti.

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Bakan Murat Kurum talimat verdi 21 günde yapıldı! 'Yeniden doğmuş gibiyim' deyip teşekkür etti

Havanın daha aydınlanmadığını eşiyle evin içinde olduklarını dile getiren Deniz, “Mahalle ayağa kalktı. Saniye bile demedi her yer ateş aldı. İçeri de eşim vardı felç. Onu çıkarmak istedim ama başaramadım." dedi.

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