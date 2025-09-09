Bakan Murat Kurum: Alnımızın akıyla söz verdiğimiz yuvaları teslim ettik

Trabzon’da yapılan yatırımları anlatan Bakan Kurum, “Hayrat'tan Beşikdüzü'ne kadar Trabzon'umuzun dört bir yanını projelerimizle donattık. Millet bahçeleri projelerimizi bugün baktığınızda her ilçemizde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ve durmadık, hemşehrilerimize binlerce yeni yuva kazandırdık. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projemizle hemşehrilerimiz için yeni konutlar, iş yerleri ki orada tescilli binaların da olduğu bir tarih, kültür, medeniyet aksını, Trabzon'umuza kazandırıyoruz. İlk etabını tamamladık. İkinci etabının inşaat faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.