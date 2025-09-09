Bakan Murat Kurum: Alnımızın akıyla söz verdiğimiz yuvaları teslim ettik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda düzenlenen STK Buluşması’nda deprem bölgesindeki tamamlanan projeleri ve Trabzon’daki sosyal konut, kentsel dönüşüm ve millet bahçelerini anlattı. Kurum, AK Parti’nin yerel ve küresel sorunlara çözüm üreten bir hareket olduğunu vurgularken, Gazze’ye dikkat çekti ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu hatırlattı.
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Trabzon’da bir dizi programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca düzenlenen STK Buluşması'nda konuştu.
Trabzon’da yapılan yatırımları anlatan Bakan Kurum, “Hayrat'tan Beşikdüzü'ne kadar Trabzon'umuzun dört bir yanını projelerimizle donattık. Millet bahçeleri projelerimizi bugün baktığınızda her ilçemizde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ve durmadık, hemşehrilerimize binlerce yeni yuva kazandırdık. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projemizle hemşehrilerimiz için yeni konutlar, iş yerleri ki orada tescilli binaların da olduğu bir tarih, kültür, medeniyet aksını, Trabzon'umuza kazandırıyoruz. İlk etabını tamamladık. İkinci etabının inşaat faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.
“GELDİK, GÖRDÜK, BAŞLADIK, TAMAMLADIK, TESLİM ETTİK”
Bakan Kurum, Trabzon’a sosyal konut, ilk etabı tamamlanan Uzunkum Yaşam Alanı ve birinci etabı başlayan Pazarkapı kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili müjdeleri bir kez daha hatırlattı.
Bakan Kurum geçen hafta deprem bölgesinde 300 bin konutun teslim edildiğinin altını çizerek, “İşte aslında bizim davamızın manasını anlatacak en önemli şey budur. En önemli cümle şudur; geldik, gördük, başladık, tamamladık ve alnımızın akıyla teslim ettik. Her şeye bir kulp takanlardan asla ve asla olmadık” ifadelerini kullandı.