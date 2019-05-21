Bakan Muharrem Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balık tuttu

Bakan Kasapoğlu, daha sonra yürüyüş yaptığı Galata Köprüsü'nde kendisini gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Köprünün müdavimi balık tutan vatandaşlarla ve seyyar satıcılarla sohbet eden Kasapoğlu, oltayı eline alarak balık tutması renkli görüntüler oluşturdu.