Bakan Mehmet Şimşek istedi! Tüm emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacak! İşte kesilecek miktar...

İlk olarak 2009 yılında uygulanan 'refah payı' sistemi ile hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının üzerinde eklemeler yapma kararı almıştı. Bu uygulamayı değişen oranlarda olmak üzere 15 yıldır kesintisiz olarak sürdüren AK Parti iktidarı, yeni dönemde emeklilere refah payı ödemesi yapmayacak. Söz konusu değişiklik kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulurken, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ile birlikte değişiklik resmen hayata geçirilmiş olacak.