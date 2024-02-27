Bakan Mehmet Şimşek istedi! Tüm emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacak! İşte kesilecek miktar...
Yeni yılda emekli maaş hesaplama sisteminde değişikliğe giden hükümet, 15 yıldır uygulanan refah payı sistemine son verme kararı aldı. Emekli maaşlarında yaklaşık 2 bin liraya denk düşen bu uygulamanın kaldırılmasıyla ortaya çıkacak boşluk, yeni sistemde SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarının memur emeklilerine eşitlenmesiyle kapatılacak.
İlk olarak 2009 yılında uygulanan 'refah payı' sistemi ile hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının üzerinde eklemeler yapma kararı almıştı. Bu uygulamayı değişen oranlarda olmak üzere 15 yıldır kesintisiz olarak sürdüren AK Parti iktidarı, yeni dönemde emeklilere refah payı ödemesi yapmayacak. Söz konusu değişiklik kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulurken, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ile birlikte değişiklik resmen hayata geçirilmiş olacak.
Emekli maaşlarından 2'şer bir TL kesilecek
Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle emekliler için yüzde 11-12 oranlarına kadar yükselen refah payı uygulamasının kaldırılması, yeni yılda yapılacak maaşlarda yaklaşık 2 bin liralık kesinti anlamına gelecek.
Ancak yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş oranları, memur emeklisinin artış oranına eşitleneceği için, refah payı ödenmediği için ortaya çıkan açığın bir kısmı, yeni sistem ile bu şekilde kapatılacak.
Değişikliği Mehmet Şimşek istedi
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için verilen refah payı uygulamasının herhangi bir düzen içermemesi ve her yıl değişik oranlarda ödeniyor oluşu, yeni ekonomi yönetimi tarafından "planlı ekonomi" ilkesine aykırı bulundu.