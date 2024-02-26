Bakan Mehmet Özhaseki'den Kahramanmaraş'taki depremzede şehit ailesine ziyaret
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesi için yaptırılan eve konuk oldu. Şehidin ailesine, yeni evlerini 1 ayda yapıp verme sözünde bulunduklarını hatırlatan Özhaseki, bugün de sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir'in, Şerefoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine daha önce ev sözü veren Özhaseki, aileyi yeni evlerinde ziyaret etti.
Şehidin ailesine, yeni evlerini 1 ayda yapıp verme sözünde bulunduklarını hatırlatan Özhaseki, bugün de sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Özhaseki, şehit ailesinin yaşadığı mahallede 100'den fazla köy evi inşaatına başladıklarını, bir kısmının kaba inşaatının bittiğini, bir kısmının ise bitmek üzere olduğunu belirterek, konutların tamamını 6-8 ay içerisinde teslim etmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Şehit ailesine öncelik verdiklerini ve hızlı bir şekilde evin inşaatını tamamlayıp teslim ettiklerini anlatan Özhaseki, "Güle güle, ağız tadıyla otursunlar. Yaptığımız hiçbir çalışma, şehidimizin, yavrumuzun dökülen kanının bir damla karşılığı bile olamaz, bunun farkındayız. Onlar vatan için şehit düştüler, bu milletin evladı oldular. Biz de ailelerimizi yalnız bırakmamak, unutulmadıklarını hissettirmek için buradayız." diye konuştu.