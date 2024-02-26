Bakan Mehmet Özhaseki'den Kahramanmaraş'taki depremzede şehit ailesine ziyaret

Şehit ailesine öncelik verdiklerini ve hızlı bir şekilde evin inşaatını tamamlayıp teslim ettiklerini anlatan Özhaseki, "Güle güle, ağız tadıyla otursunlar. Yaptığımız hiçbir çalışma, şehidimizin, yavrumuzun dökülen kanının bir damla karşılığı bile olamaz, bunun farkındayız. Onlar vatan için şehit düştüler, bu milletin evladı oldular. Biz de ailelerimizi yalnız bırakmamak, unutulmadıklarını hissettirmek için buradayız." diye konuştu.