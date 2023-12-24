Bakan Mahinur Göktaş talimat verdi! Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek
İhlas Haber Ajansı
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş talimat verdi. Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek.
Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat’taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.
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Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.
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