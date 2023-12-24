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Bakan Mahinur Göktaş talimat verdi! Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Bakan Mahinur Göktaş talimat verdi! Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş talimat verdi. Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek.

Bakan Mahinur Göktaş talimat verdi! Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat’taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

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Bakan Mahinur Göktaş talimat verdi! Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

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Bakan Mahinur Göktaş talimat verdi! Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek

Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

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Bakan Mahinur Göktaş talimat verdi! Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek
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