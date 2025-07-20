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Bakan Kurum’dan depremzede aileye ziyaret

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Bakan Kurum’dan depremzede aileye ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine taşınan depremzede Güde ailesini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Malatya’nın yeniden inşası sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, vatandaşlar huzurla oturana dek çalışmaların süreceğini belirtti ve çocukların halı saha talebine olumlu yanıt verdi.

Bakan Kurum’dan depremzede aileye ziyaret - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Güde ailesinin evlerine konuk oldu.

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Bakan Kurum’dan depremzede aileye ziyaret - Resim: 2

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya'da yeni evlerine taşınan depremzede aileye de ziyarette bulundu.

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Bakan Kurum’dan depremzede aileye ziyaret - Resim: 3

Evlerini teslim alan Güde ailesinin fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

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Bakan Kurum’dan depremzede aileye ziyaret - Resim: 4

Tüm vatandaşlar huzurla, güvenle oturana kadar çalışacaklarını vurgulayan Kurum, "Hamdolsun, her geçen gün Malatya'mız üstüne koya koya gidiyor. Bugün Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik.

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