Bakan Kurum’dan depremzede aileye ziyaret
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine taşınan depremzede Güde ailesini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Malatya’nın yeniden inşası sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, vatandaşlar huzurla oturana dek çalışmaların süreceğini belirtti ve çocukların halı saha talebine olumlu yanıt verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Güde ailesinin evlerine konuk oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya'da yeni evlerine taşınan depremzede aileye de ziyarette bulundu.
Evlerini teslim alan Güde ailesinin fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.
Tüm vatandaşlar huzurla, güvenle oturana kadar çalışacaklarını vurgulayan Kurum, "Hamdolsun, her geçen gün Malatya'mız üstüne koya koya gidiyor. Bugün Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik.