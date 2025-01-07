Bakan Kurum’dan belediyelere müsilaj uyarısı: Söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediyeleri müsilajla mücadele eylem planında taahhüt ettikleri maddeleri yerine getirmeleri için uyardı: Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesislerinin bir an önce yapılması elzemdir. Söz verdiğiniz gibi arıtma tesislerinin standartlarını yükseltin. Biz müsilaj sorununu bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarına, Marmara’yı kurtarmaya davet ediyorum. Marmara Denizi'ne bir litre bile kirli su gelmesine izin veremeyiz. Söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız o güzel Marmaramızı kaybederiz.