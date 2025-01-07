Bakan Kurum’dan belediyelere müsilaj uyarısı: Söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni koruma çağrısında bulunarak belediyeleri müsilajla mücadele kapsamında söz verdikleri atık su arıtma tesislerini tamamlamaya davet etti. Kurum, "Marmara'ya bir litre bile kirli su girmemeli, aksi takdirde denizimizi kaybederiz," diyerek uyarıda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediyeleri müsilajla mücadele eylem planında taahhüt ettikleri maddeleri yerine getirmeleri için uyardı: Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesislerinin bir an önce yapılması elzemdir. Söz verdiğiniz gibi arıtma tesislerinin standartlarını yükseltin. Biz müsilaj sorununu bir kez daha yaşamak istemiyoruz. Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarına, Marmara’yı kurtarmaya davet ediyorum. Marmara Denizi'ne bir litre bile kirli su gelmesine izin veremeyiz. Söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız o güzel Marmaramızı kaybederiz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı’na katıldı.
Konsey üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Kurum, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde denizlerin korunması adına yenilikçi projeleri tek tek uyguladıklarını söyledi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
“İzmir Körfezi orta ve uzun vadeli eylem planımızı yakında açıklayacağız”
İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümlerinin ardından Bakanlık olarak süratle saha incelemelerinin yapıldığını anımsatan Bakan Kurum, “Hemen, İzmir Körfezi Bilim Kurulu’ muzu oluşturduk. Üzülerek söylüyorum, atık su kaynaklı amonyak miktarının, olması gerekenden tam 50 kat daha fazla olduğunu, oksijen seviyesinin ise sıfıra yakın olduğunu tespit ettik.