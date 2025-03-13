Bakan Kurum’a Hatay’dan hemşehrilik beratı

Böylesi güzel şehre hizmet eden, bu şehir için çalışan, çabalayan kişiler olarak daima 'İyi ki Hatay'dayız, iyi ki Hataylıyız' diyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Hatay Uzun Çarşı'da üç etap halinde 722 iş yerinin, Kurtuluş Caddesi'nde de 123 iş yeri ve 69 evin yapımının sürdüğünü; Kemalpaşa Caddesi ve çevresinde ise 394 dükkanın kurasının çekildiğini belirtti.