Bakan Kurum’a Hatay’dan hemşehrilik beratı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Hatay’daki gayretli çalışmaları nedeniyle hemşehrilik beratı verildi. Bakan Kurum “Hatay sevdamız hemşehrilik beratıyla taçlanıyor. Bu berat çok değerlidir çünkü zor zamanlarda söz söylemenin, o sözü tutmanın tescilidir. Kardeşliğimizin belgesidir” dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, asrın felaketinin ardından gösterdiği öz verili çalışmaları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a fahri hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında bir kez daha Hatay’a giden Bakan Kurum’a, Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen törende hemşehrilik beratı sunuldu.
“YIKILAN HER ÜÇ BİNADAN BİRİ HATAY’DAYDI”
Konuşmasında, Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımın Hatay’da yaşandığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu güzel Hatay, 6 Şubat 2023’te çok ağır bir yara aldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’tı. Ancak en büyük yıkım Hatay’ımızda gerçekleşmişti.
Zira deprem bölgesinde yıkılan her üç binadan biri Hatay’daydı. O kara günlerde, Hatay’daki enkaz alanlarında bir söz söyledik. ‘Milletimiz endişe etmesin. Hatay, asrın inşasının merkezi olacak, yeniden tarih sahnesindeki şanlı yerini alacak’ dedik. Bu sözün ağırlığıyla durmadan dinlenmeden, yağmur çamur demeden çalıştık.
Böylesi güzel şehre hizmet eden, bu şehir için çalışan, çabalayan kişiler olarak daima 'İyi ki Hatay'dayız, iyi ki Hataylıyız' diyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Hatay Uzun Çarşı'da üç etap halinde 722 iş yerinin, Kurtuluş Caddesi'nde de 123 iş yeri ve 69 evin yapımının sürdüğünü; Kemalpaşa Caddesi ve çevresinde ise 394 dükkanın kurasının çekildiğini belirtti.