Bakan Kurum: Şehirlerimiz ayağa kalktıkça devletimizle gurur duyuyoruz

Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemişti, “Murat hazır ol! Bu yuvaları yeniden biz yapacağız, bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız, bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz.” Biz, bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle beraber çok çalıştık. Bugün tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz, bu mübarek yolda Cumhurbaşkanımızın yanında yürümekten onur duyuyoruz.