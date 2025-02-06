Bakan Kurum: Şehirlerimiz ayağa kalktıkça devletimizle gurur duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Adıyaman’da düzenlenen “Bir Oluruz” temalı 6 Şubat depremleri anma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tek bir an bile bu enkazı nasıl kaldıracağız, bu hayatları nasıl normale çevireceğiz şüphesine düşmedik. Yüzbinlerce yeni yuva kurduk, yepyeni uydu kentler, şehirler kurduk. Teslim ettiğimiz yuva sayısını 201 bine ulaştırdık. 453 bin konutu, neredeyse yarım milyon yuvayı süratle yapacağız” dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Adıyaman'da “Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı" düzenlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının başında asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
“ŞEHİRLERİMİZ AYAĞA KALKTIKÇA, DEVLETİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”
Bakan Kurum, depremin ilk günlerini şöyle anlattı: Telefonum çaldı, Cumhurbaşkanımız arıyordu.
Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemişti, “Murat hazır ol! Bu yuvaları yeniden biz yapacağız, bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız, bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz.” Biz, bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle beraber çok çalıştık. Bugün tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz, bu mübarek yolda Cumhurbaşkanımızın yanında yürümekten onur duyuyoruz.