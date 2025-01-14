Bakan Kurum: Sanayide yeşil dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sanayide Yeşil Dönüşüm” yönetmeliğiyle çevreci üretimde yeni bir sayfanın açıldığını belirterek, “Enerji ve kaynak verimliliğini gözeten, sıfır kirlilik prensibiyle çalışan tesislere Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi düzenliyoruz ve aslında sanayiye yeşil dönüşüm standardı getiriyoruz. 6 bin tesisi ilgilendirecek bu düzenlemeyle tesisleri sınıflandıracağız ve A Sınıfı Belge alan sanayicimizi uluslararası pazarda daha prestijli hale getirec
Sanayide Yeşil Dönüşüm Protokol İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Kurum, dünyayı tehdit eden iklim krizinin etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi. Bu krizin etkilerinin en canlı örneğinin ABD’de yaşandığına dikkat çeken Bakan Kurum, yaşanan orman yangınının, dev bir kentsel yangına dönüştüğünü; bunun sebebinin ise 161 kilometre hızla esen rüzgârlar olduğu kaydetti.
“İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE TÜRKİYE’NİN İSTİKBAL MESELESİDİR”
İklim krizinin Türkiye’yi de etkilediğini vurgulayan Bakan Kurum, Karadeniz’de yaşanan sel felaketleri, Antalya, Muğla ve İzmir yangınları ve Marmara Denizi’ndeki müsilajın, krizin en üzücü etkileri arasında olduğunu belirterek, “Bu afetler bize bir kez daha gösterdi ki; iklim kriziyle mücadele ve uyum, Türkiye’nin istikbal meselesidir” dedi.
“SIFIR ATIK HAREKETİYLE DÜNYAYA İLHAM VERİYORUZ”
Türkiye’nin çevreye duyarlı ve doğaya saygılı bir ekonomi modeline sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Üretimden, istihdamdan, ihracattan taviz vermeden atılımlarımıza devam ediyor; bir yandan da doğamızı, çevremizi korumayı asla ihmal etmiyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Hareketiyle dünyaya ilham veriyoruz” diye konuştu.
“AVRUPA’YA İHRACATTA KARBON AYAK İZİ DAHA ÖNEMLİ OLACAK”
2024 yılı emisyon oranlarının yüzde 72’sinin enerji sektöründen, yüzde 13’ünün ise endüstri sektöründen kaynaklandığını ifade eden Bakan Kurum, “Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece bir iklim politikası olarak gelmiyor; devasa bir ekonomik dönüşüm sürecini de beraberinde getiriyor. İhracatımızın yüzde 50’ye yakınını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz, bu noktada toplam ihracatımızda Avrupa ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Bundan böyle Avrupa’ya ihraç ettiğimiz ürünlerin karbon ayak izi, yani çevreyle uyumluluk seviyesi çok daha önemli olacak. Bu noktada attığımız her adım stratejiktir, biz iklim değişikliğiyle mücadele ederken ülkemizin 50 yılını, 100 yılını ilgilendiren adımlarımızı da atıyoruz” şeklinde konuştu.