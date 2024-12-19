Bakan Kurum: Mühendislikte çırağı olmaktan gurur duyduğum ustam babamdır

“Mühendisler bu ülkenin en önemli devlet adamları”

Bakan Kurum, Türkiye’nin siyasi tarihinde de mühendislerin izleri olduğuna dikkat çekti: İnşaat mühendisleri hayatın tam ortasındadır. Bu siyasette de böyledir. Bugün Türk siyasi tarihine baktığımızda birçok mühendisin, bu ülkenin en önemli devlet adamları olduklarını görüyoruz. Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız bir mühendisti. Rahmetli arkadaşlarıyla birlikte Gümüş Motor’u kurdu ve ilk yerli motoru üretti, böylece Türkiye’nin ağır sanayisinin mimarlarından oldu. Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel de mühendisti. Bu ülkede baraj denilince, su denilince akla hala ilk önce onun adı geliyor. Yine Cumhurbaşkanımız Turgut Özal da hayatı başarılarla dolu bir mühendisti. O da Türkiye’yi dünyaya açan atılımlar yaptı. 12 Eylül’den sonra milletimizin yeniden özgüven kazanmasını sağlayarak tarihe geçti. Hiç şüphesiz, mühendislerimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında altın çağını başlatan kişi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendileri, 1994’teki o efsane belediye başkanlığı döneminden bu yana daima mühendislerle birlikte çalıştılar. Genç mühendislerin bilgisine, tecrübe ve aksiyonlarına, inisiyatif alma güçlerine, atılımcı ruhlarına daima güvendiler ve mühendisleri sonuna kadar desteklediler.