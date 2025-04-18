Bakan Kurum, Kocaeli’nde kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı

Hemen Haliç'teki gibi hep birlikte kollarımızı sıvadık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, valimizle birlikte Körfez'in bu halini sonlandırmak adına büyük bir seferberlik başlattık. Yapılan çalışma Avrupa'nın hatta dünyanın en kapsamlı, en büyük çevre projesidir.