Bakan Kurum, Kocaeli’nde kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’nde katıldığı anahtar teslim ve kura töreninde Marmara belediyelerini müsilaj konusunda sorumluluk almaya çağırdı. Ayrıca Kocaeli’nin İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamına alındığını belirten Kurum, 2.5 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli ziyareti kapsamında "Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni"ne katıldı.
Bakan Kurum, konuşmasına İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarını anlatarak başladı, “Biz çevrecilik deyince, Körfez’i temizleyeceğiz deyince, mangalda kül bırakmayanlar gelsinler bizim Körfez’e yaptığımız çalışmaya baksınlar” dedi.
“YUNUSLAR YENİDEN KÖRFEZ'DE YAŞAMAYA BAŞLADI”
Bakan Kurum, “Hatırlayacaksınız, Marmara'mızın incisi güzelim Körfez'imiz can çekişmeye başlamıştı. Bilenler bilir, Haliç'in hali neyse, o kötü hali, Körfez de aynen o haldeydi.
Hemen Haliç'teki gibi hep birlikte kollarımızı sıvadık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, valimizle birlikte Körfez'in bu halini sonlandırmak adına büyük bir seferberlik başlattık. Yapılan çalışma Avrupa'nın hatta dünyanın en kapsamlı, en büyük çevre projesidir.