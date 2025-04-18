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Bakan Kurum, Kocaeli’nde kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı

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Bakan Kurum, Kocaeli’nde kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’nde katıldığı anahtar teslim ve kura töreninde Marmara belediyelerini müsilaj konusunda sorumluluk almaya çağırdı. Ayrıca Kocaeli’nin İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamına alındığını belirten Kurum, 2.5 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kurum, Kocaeli’nde kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli ziyareti kapsamında "Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni"ne katıldı.

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Bakan Kurum, Kocaeli’nde kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı

Bakan Kurum, konuşmasına İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarını anlatarak başladı, “Biz çevrecilik deyince, Körfez’i temizleyeceğiz deyince, mangalda kül bırakmayanlar gelsinler bizim Körfez’e yaptığımız çalışmaya baksınlar” dedi.

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Bakan Kurum, Kocaeli’nde kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı

“YUNUSLAR YENİDEN KÖRFEZ'DE YAŞAMAYA BAŞLADI”

Bakan Kurum, “Hatırlayacaksınız, Marmara'mızın incisi güzelim Körfez'imiz can çekişmeye başlamıştı. Bilenler bilir, Haliç'in hali neyse, o kötü hali, Körfez de aynen o haldeydi.

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Bakan Kurum, Kocaeli’nde kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı

Hemen Haliç'teki gibi hep birlikte kollarımızı sıvadık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, valimizle birlikte Körfez'in bu halini sonlandırmak adına büyük bir seferberlik başlattık. Yapılan çalışma Avrupa'nın hatta dünyanın en kapsamlı, en büyük çevre projesidir.

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