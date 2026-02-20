Bakan Kurum Gaziantep'te konuştu: "455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu.
Gaziantep'te TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:
"HER MİLLETİN KALDIRAMAYACAĞI ÇETİN BİR SINAV YAŞADIK"
İktidarlarımız boyunca şehrimizin geleceğini kuşatan eserler yaptık.
6 Şubat sabahı koşarak geldiğimiz ilk yer Nurdağı'mızdı. Depremde neredeyse ilçemizin tamamı yıkılmıştı. Aynı şekilde İslahiye’de büyük ölçüde zarar görmüştü.
Gaziantep de dahil olmak üzere, 11 ilde her milletin kaldıramayacağı çetin bir sınav yaşadık. Ancak gecikmeye mahal vermeden depremden sonra 46. günde ilk yuvalarımızın temellerini burada attık.
"455 BİN KONUTU ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK"
Umutla, azimle kararlılıkla çalışarak acının içinden yarınlarımızı, evlatlarımızın geleceğini çekip çıkardık. Gaziantep evimiz oldu. 10 ilimize buradan koştuk. 11 ilimizin yarınlarına sağlam temelleri buradan attık. Antep’te 31 bin, deprem bölgemizin tamamında 45 bin, yine köy konutu olmak üzere dükkanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle toplamda 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık.