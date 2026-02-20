Bakan Kurum Gaziantep'te konuştu: "455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık"

"HER MİLLETİN KALDIRAMAYACAĞI ÇETİN BİR SINAV YAŞADIK"

İktidarlarımız boyunca şehrimizin geleceğini kuşatan eserler yaptık.

6 Şubat sabahı koşarak geldiğimiz ilk yer Nurdağı'mızdı. Depremde neredeyse ilçemizin tamamı yıkılmıştı. Aynı şekilde İslahiye’de büyük ölçüde zarar görmüştü.

Gaziantep de dahil olmak üzere, 11 ilde her milletin kaldıramayacağı çetin bir sınav yaşadık. Ancak gecikmeye mahal vermeden depremden sonra 46. günde ilk yuvalarımızın temellerini burada attık.