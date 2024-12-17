Bakan Kurum duyurdu: Teslim edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşaatı başladı

“Deprem konutlarının yüzde 93’ünün inşası başladı”

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde ihalesi yapılan konut sayısının 391 bin 741’e ulaştığını açıklayarak şunları söyledi: Deprem bölgesinde toplamda 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. Yani tüm deprem bölgesinde, hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. Malatya’da inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83’ünü tamamladık. İnşallah 15 Ocak itibarıyla Malatya'mızda ihalesi yapılmamış hiçbir iş kalmayacak. 2024 yılı sonuna kadar 27 bin 400’ü Malatya'mızda olmak üzere 11 ilimizde de 201 bin 688 konutumuzu teslim etmiş olacağız.