Bakan Kurum duyurdu: Teslim edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşaatı başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 200 bininci konutun teslim töreninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da yapılacağını açıkladı. Deprem bölgesindeki konutların yüzde 93'ünün inşaatına başlandığını belirten Kurum, muhalefeti eleştirerek depremzedelerle dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
Göreve geldiği 2 Temmuz’dan bu yana 6’ncı kez Malatya’ya giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Afet Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Ardından Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Bahçebaşı Mahallesi’ndeki şantiye alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, şantiyedeki basın açıklamasında yalnızca Malatya’nın değil artık tüm deprem bölgesinin fahri hemşehrisi olduğunu söyledi.
“11 ilde 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak çalışmalar devam ediyor”
Asrın inşasına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Kurum, 11 ilde 174 ayrı noktada 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 182 bin kişiyle çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Bakan Kurum, şu ana kadar 19 bin 751’i Malatya’da olmak üzere toplam 155 bin konut ve iş yerini teslim ettiklerini ifade etti.
“Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 15-20 gün sonra 201 bin konutu teslim edeceğiz”
Bakan Kurum, 200 bininci konutun teslim töreninin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da gerçekleştirileceğini dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'da 15-20 gün sonra toplamda 201 bin konutun teslimini de gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
“Deprem konutlarının yüzde 93’ünün inşası başladı”
Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde ihalesi yapılan konut sayısının 391 bin 741’e ulaştığını açıklayarak şunları söyledi: Deprem bölgesinde toplamda 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. Yani tüm deprem bölgesinde, hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. Malatya’da inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83’ünü tamamladık. İnşallah 15 Ocak itibarıyla Malatya'mızda ihalesi yapılmamış hiçbir iş kalmayacak. 2024 yılı sonuna kadar 27 bin 400’ü Malatya'mızda olmak üzere 11 ilimizde de 201 bin 688 konutumuzu teslim etmiş olacağız.