Bakan Kurum, Adıyaman’da AK Parti Teşkilat ve Vefa İftarı’na katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da iftar programına katılarak Türkiye’nin en büyük şantiyesi olan İndere’nin bölgenin yeni şehircilik harikası olacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösteren Kurum, Özel’i sorumsuz açıklamalar yapmakla eleştirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamındaki Adıyaman programına il koordinasyon toplantısıyla başladı.
Bakan kurum, kentte devam eden inşaatlar ile ilgili yerel yöneticilerden bilgi aldı. Daha sonra Mara ve Musalla mahallerindeki şantiyelere giderek TOKİ kentsel dönüşüm konutlarındaki örnek daireleri inceledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Kurum, taleplerini dinleyip talimat verdi.
“ADIYAMAN’DA HAZİRAN AYI İTİBARIYLA DEPREMİN İZLERİ SİLİNMİŞ OLACAK”
Bakan Kurum daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat ve Vefa İftarı programına katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinin ardından gece gündüz çalışarak, 3 bin 481 şantiyede, tüm konut ve iş yerlerinin inşasını başlattıklarını söyledi.
Adıyaman’da 31 bin 406 yeni konut ve iş yerini yeniden inşa ettiklerini kaydeden Bakan Kurum İndere’yle ilgili şöyle konuştu: Bugün Adıyaman’ın neresine giderseniz gidin, her mahallesinde, her sokağında hatta her köyünde mutlaka bir projemizi görmeniz mümkündür. Adıyaman’ın beklediği yıllardır hayal ettiği projeyi bugün gerçekleştirmiş olduk.