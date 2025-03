Bakan Kurum, Adıyaman’da AK Parti Teşkilat ve Vefa İftarı’na katıldı

Adıyaman’da 31 bin 406 yeni konut ve iş yerini yeniden inşa ettiklerini kaydeden Bakan Kurum İndere’yle ilgili şöyle konuştu: Bugün Adıyaman’ın neresine giderseniz gidin, her mahallesinde, her sokağında hatta her köyünde mutlaka bir projemizi görmeniz mümkündür. Adıyaman’ın beklediği yıllardır hayal ettiği projeyi bugün gerçekleştirmiş olduk.