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Bakan Kurum açıkladı: Kilis'te bin 920 konut, sahiplerine teslim edildi

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Bakan Kurum açıkladı: Kilis'te bin 920 konut, sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili etkileyerek büyük yıkıma yol açtı ve devlet, depremzedeler için kalıcı konut projelerine hızla başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te 2 bin 686 konutun inşasını sürdürüyor ve depremzedelerin yanlarında olduklarını belirtti. Depremzedeler, yeni konutlarını “villa gibi” ve “cennet gibi” bulduklarını ifade ederek, devletin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi

Bakan Kurum açıkladı: Kilis'te bin 920 konut, sahiplerine teslim edildi

Geniş bir coğrafyada hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili vurdu...

Yaşanan yıkımın ardından devlet millet el ele çalışmalar yürütüldü.

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Bakan Kurum açıkladı: Kilis'te bin 920 konut, sahiplerine teslim edildi

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

Tek hedef; depremzedelerini bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak.

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Bakan Kurum açıkladı: Kilis'te bin 920 konut, sahiplerine teslim edildi

Bakan Kurum çalışmalarını sürdürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde deprem felaketiyle sarsılan 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara ilişkin son görüntüler ise Kilis'ten geldi.

 

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Bakan Kurum açıkladı: Kilis'te bin 920 konut, sahiplerine teslim edildi

2 bin 686 konutun inşası sürüyor

Kilis'te bugüne kadar bin 920 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2 bin 686 konutun inşası ise devam ediyor.

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