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Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!

Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!

Dört bölümden oluşan geniş kapsamlı toplantıda, hekimler için yapılan ve çalışmaları süren düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan Fahrettin Koca, "Türkiye'de hekimliğin yeni bir döneme girdiği" mesajını paylaştı.

Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 58 hekimle bir araya geldiği toplantıda, sağlık çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi vererek, hekimlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik yasanın uygulama yönetmeliği çıktığında sonuçların beklentileri aşacağını düşündüklerini belirtti.

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Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!

AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre Koca, 21 Haziran Salı günü Türkiye'nin farklı illerindeki hastanelerde ve sağlık kurumlarında farklı branşlarda görev yapan 58 hekimle bir araya geldi.

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Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!

Bakanlık binasındaki toplantıya katılan hekimler, kendilerinin ve meslektaşlarının sıkıntıları nedeniyle daha önce Bakan Koca ile iletişim kuran çok sayıdaki hekim arasından seçildi.

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Bakan Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!

Dört bölümden oluşan geniş kapsamlı toplantıda, hekimler için hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Koca, "Türkiye'de hekimliğin yeni bir döneme girdiği" mesajını paylaştı.

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