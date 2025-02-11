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Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali

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Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali

Son dakika haberi|Milyonlarca emeklinin merkala beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili gelişmeler gündemin en çok okunanları arasında yer alıyor. 

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Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini duyurdu.

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Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında zam yapılarak 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin, bu yıl 4 bin 500 ila 5 bin lira seviyesine çıkarılması yönünde beklentiler güçleniyor.

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Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali

Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini umutla bekliyor.

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