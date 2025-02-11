Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında zam yapılarak 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin, bu yıl 4 bin 500 ila 5 bin lira seviyesine çıkarılması yönünde beklentiler güçleniyor.