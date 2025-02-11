Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali
Son dakika haberi|Milyonlarca emeklinin merkala beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili gelişmeler gündemin en çok okunanları arasında yer alıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini duyurdu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında zam yapılarak 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin, bu yıl 4 bin 500 ila 5 bin lira seviyesine çıkarılması yönünde beklentiler güçleniyor.
Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini umutla bekliyor.