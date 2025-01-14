Bakan Işıkhan açıkladı! Kademeli emeklilik mi geliyor?

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

Yeni düzenleme ile birlikte 45 yaşından başlayan ve 52 yaşına kadar devam eden bir sistem oluşturulması bekleniyor. Bu sayede sigortalılar kendi durumlarına en uygun emeklilik planını yapabilecek.

Örneğin 45 yaşındaki bir birey emeklilik için belirlenen prim gün sayısını tamamladığında 52 yaşına kadar emekli olabilir.

Ancak erken yaşta emekli olmayı isteyen çalışanlar daha fazla prim ödemek zorunda olacak.