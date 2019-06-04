Bakan Hulusi Akar'a Pençe'nin komuta merkezi Derecik'te yoğun ilgi

Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde tüm Silahlı Kuvvetlerin ayakta olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, bekası, 82 milyonun rahat ve huzur içinde bayram yapabilmesi için elimizden gelen neyse yaptık bundan sonra da sonuna kadar yapacağız." dedi.