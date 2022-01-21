Bakan Hulusi Akar TSK komuta kademesiyle “sıfır noktasında”

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli yere sahip 1995 rakımlı bölgede jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik eden Akar, daha sonra Silopi'deki Altunbey 1'nci Hudut Takım Komutanlığı'na geçti.