Bakan Hulusi Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Akar, "Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız.Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı şekilde devam ettiğini belirterek, şu ana kadar 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
Birliğin şeref defterini imzalayan Akar, Bölük Komutanı'na Türk bayrağını teslim etti.
Üs bölgesinde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar'a, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.