Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: İşe dönenler de yararlanacak
Türkiye'de doğum oranlarının ciddi düşüş kaydetmesiyle beraber hükümetin annelere yönelik hakların iyileştirmesi konusunda adımları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin anneleri sevindirecek bir düzenlemeyi daha duyurdu.
Bakan Göktaş, katıldığı canlı yayında ı Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 70'inci Oturumunda Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde kadın ve çocuklara etkileri, sosyal medya ve doğum izni düzenlemeleri başta olmak üzere çok sayıda konuya değindi.
ÇOCUKLARIN YÜZDE 63'Ü SOSYAL MEDYADA
Bakan Göktaş, çocukların yüzde 63'ünün sosyal medyada çok yoğun varlık gösterdiğine dikkati çekti.
"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"nı oluşturduklarını anlatan Göktaş, "Yaklaşık 1,5 yıldan fazladır bu konuya çalışıyoruz. Bu konu tüm dünyanın gündeminde. Ailelerle, çocuklarla, uzmanlarla, teknoloji firmalarıyla bir araya geldik. Hassasiyetlerimizi dile getirdik ve ülkemize özgü bir model çalıştık. Torba yasamızın içerisinde bulunan 15 yaş altı sosyal medya düzenlememizi AK Parti Grubumuz, Meclis Başkanlığına sundu. Haftaya inşallah komisyonda görüşülecek. En yakın zamanda yasalaşma sürecini bekliyoruz. Bununla birlikte yönetmelik çıkacak." diye konuştu.
Bakan Göktaş, kamuoyunda yüzde 80'in üzerinde bu konuda destek verildiğini belirterek, "Amacımız, yasakçı zihniyet değil denetim mekanizmalarının oluşturulması. Oyunlarla ilgili de benzer hassasiyetler var. Amacımız, burada bir muhatap bulmak. Sosyal medya, bağımlılık üretiyor. Dijitalde akran zorbalığı da çok arttı. Biz de 'Çocuklar Güvende' uygulamasını hayata geçirdik. Çocuklarımızın okulda veya sokakta karşılaşabildikleri olumsuzlukları bildirdiği bir platform oluşturduk. Bu uygulamayı ailelerimize ve çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Bildirimde bulunduklarında biz de müdahale edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.