Bakan Derya Yanık müjdeyi verdi! Sosyal yardım ödemeleri arttı kim ne kadar alacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığını söyledi. Yeni yaşlı aylığı, engelli aylığı ne kadar oldu?
Bakan Yanık yazılı açıklamasında, yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret ederek, yaşlı aylığının 828 TL’den bin 84 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL’den 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL’den bin 298 TL’ye yükseldiğini belirtti.
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL’den 865'TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının bin 819 TL’den 2 bin 382 TL’ye çıktığını açıkladı.
Evde bakım aylığı
Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının bin 798 TL’den 2 bin 354 TL’ye çıkarıldığını kaydetti.
Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetti. Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama bin 259 TL'den bin 649 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması bin 964 TL'den 2 bin 572 TL'ye çıkarıldı" dedi.