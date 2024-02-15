BIST 9.141
DOLAR 30,76
EURO 33,13
ALTIN 1.971,35

Bakan Ali Yerlikaya'dan maden ocağındaki işçilerin ailelerine ziyaret!

|
Bakan Ali Yerlikaya'dan maden ocağındaki işçilerin ailelerine ziyaret!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında çalışanların ailelerini ziyaret etti.

Bakan Ali Yerlikaya'dan maden ocağındaki işçilerin ailelerine ziyaret!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında çalışanların ailelerini ziyaret etti.

14
Bakan Ali Yerlikaya'dan maden ocağındaki işçilerin ailelerine ziyaret!

Sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama yapan Yerlikaya, "Erzincan İliç’te maden ocağında meydana gelen olay sonrasında işçilerimizin kıymetli ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.

24
Bakan Ali Yerlikaya'dan maden ocağındaki işçilerin ailelerine ziyaret!

AFAD Koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerimizin olabileceği yerlerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.

34
Bakan Ali Yerlikaya'dan maden ocağındaki işçilerin ailelerine ziyaret!

Ne olmuştu?

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak kaymasının olduğu esnada sahada bulunan 9 işçi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. 

44