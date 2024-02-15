Bakan Ali Yerlikaya'dan maden ocağındaki işçilerin ailelerine ziyaret!

Ne olmuştu?

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak kaymasının olduğu esnada sahada bulunan 9 işçi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.