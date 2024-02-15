Bakan Ali Yerlikaya'dan maden ocağındaki işçilerin ailelerine ziyaret!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında çalışanların ailelerini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında çalışanların ailelerini ziyaret etti.
Sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama yapan Yerlikaya, "Erzincan İliç’te maden ocağında meydana gelen olay sonrasında işçilerimizin kıymetli ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk.
AFAD Koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İşçilerimizin olabileceği yerlerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak kaymasının olduğu esnada sahada bulunan 9 işçi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.