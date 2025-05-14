Baidu, sürücüsüz taksi aracıyla Türkiye’ye geliyor
Çinli teknoloji devi Baidu, sürücüsüz araç hizmeti Apollo Go’yu Avrupa'da test etmeye hazırlanırken, Türkiye pazarına da girmeyi planlıyor.
Çin merkezli internet ve teknoloji devi Baidu, yurt içindeki yoğun rekabete karşı küresel pazarlara açılma stratejisini hızlandırıyor.
ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre, şirket, sürücüsüz araç çağırma hizmeti Apollo Go’yu ilk kez Avrupa’da test etmeye hazırlanırken, Türkiye’de de benzer bir girişim planladığı belirtiliyor.
Konuya yakın kaynaklara göre Baidu, İsviçre’nin toplu taşıma sağlayıcısı PostAuto ile görüşmeler yürütüyor. Şirketin, önümüzdeki aylarda İsviçre’de yerel bir kuruluş kurarak, yıl sonuna kadar sürücüsüz araç teknolojisini test etmeye başlaması bekleniyor.
Aynı kaynaklar, Baidu’nun Türkiye pazarına da girmeyi planladığını belirtti. Böylece Çinli şirket, Orta Doğu, Japonya, Singapur ve Avrupa’nın ardından Türkiye’de de otonom sürüş teknolojisini devreye alabilir.