Baht Oyunu Aşk Mantık İntikam Ada Masalı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo’daki pozisyon için patronu Doygun’la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada’nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulduğu Ada Masalı reytinglerde hüsrana uğradı.