Bahçesine kendi imkanları ile sera kurdu, siparişlere yetişemiyor

"Serada ürettiğimiz zeytin fidesi siparişlerine yetişemiyoruz"

Kendi emekleriyle kurdukları serada sattıkları ürünlerin siparişlerine yetişmekte güçlük çektiklerini de söyleyen Alican, "Bunun yanı sıra Kilis’e has olan yerli yağlık Kilis zeytin fidesini de 60 TL’den satarak siparişlere yetişemiyoruz. Diğer arkadaşlarımla birlikte Kalkanlı, saurani, çelebi ve yerli olmak üzere 4 farklı zeytin fideleriyle topraklarını süslüyoruz. Yıllık kapasitemiz 100 bin fide iken bu sene 150 bin fide ile seneyi kapatacağız’’ diye konuştu.