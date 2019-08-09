Bahçesinde ve kümesinde bulduğu taktik işe yaradı herkes delirdiğini sanmıştı
KARABÜK'te emekli cezaevi müdürü 67 yaşındaki Sedat Karaca, 5 yıl önce satın aldığı 6 dönüm bahçesindeki sebze, meyve ve tavuklarına saz çalıp türkü söylüyor. Karaca, bu şekilde yetiştirdiklerinden daha fazla verim aldığını iddia ediyor.
Cezaevinden emekli olmasının ardından Eskipazar'ın Karahasanlar köyüne yerleşen Sedat Karaca, burada satın aldığı bahçesinde yaptıklarıyla şaşkına çeviriyor. Kimileri Karaca'nın 'kafayı üşüttüğünü' düşünürken, eski cezaevi müdürü saz çalıp türkü söylediği bahçesinden ekstra verim elde ettiğini söylüyor.
Okul yıllarında ve hükümlülere verilen kurslarda öğrendiği sazı eline alıp bahçesindeki sebze, meyve ve kümesteki tavuk ile horozların yanına giderek türkü söylediğini belirten Karaca, bu işi severek yaptığını da sözlerine ekledi.
Ekonomiye katkı sağlıyor: Eşiyle birlikte örnek bir bahçe yapmaya çalıştıklarını belirten Karaca, hem ülke hem de kendi ekonomilerine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Karaca, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Sebzeler strese giriyor: "Ben bu müziği, elmalara, armutlara, kavun, karpuza çaldığım zamanlar bana cevap verirler gibi. Onların strese girdiği anlar oluyor. Yağmurlu havalarda, soğuk havalarda sebzeler strese girer. O gün sazımı alır bahçeye, seraya girerim."