Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle, Neşet Ertaş'ın, "Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye" türküsünü dinleyerek, Ankara sokaklarında turladı.

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Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1977 model eski otomobiliyle Ankara sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında - Sayfa 2

Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın, "Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye" türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.

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