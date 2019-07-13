Bahçeli Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti "Saygı Nöbeti" değişimini izledi

İlçeye gelişinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi. Ardından Söğüt Belediyesine geçen Bahçeli, mehter takımı gösterisiyle karşılandı.